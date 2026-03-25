La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito oggi un decreto di sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Gip di Cagliari nei confronti di cinque persone coinvolte nell’operazione “Polo Ovest”, che a dicembre scorso aveva portato allo smantellamento di un gruppo criminale specializzato nel traffico e spaccio di droga a Olbia.

Tra i beni posti sotto sequestro figurano 5 immobili tra Nuoro e Alghero, 10 tra auto e moto, 5 società, di cui una con sede all’estero, diversi terreni nella zona di Nuoro e 12 conti correnti. Il valore complessivo dei beni non è ancora stato quantificato, ma il giro d’affari legato allo spaccio è stimato in 8 milioni di euro.

Tra gli indagati colpiti dal sequestro c’è anche uno dei presunti fiancheggiatori coinvolti nell’evasione del boss Marco Raduano dal carcere di Badu’e Carros. La Dia sottolinea che le indagini patrimoniali hanno messo in luce ingenti investimenti e un accumulo illecito di ricchezze, con l’utilizzo di intestazioni fittizie per mascherare la reale provenienza dei capitali.

Lo riporta ansa.it.