Domenica 22 marzo, presso la Lega Navale – Sezione di Manfredonia, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere.

Davanti alla platea delle ragazze e dei ragazzi che hanno preso parte al progetto, sono intervenuti Francesco Impagnatiello e Pietro Castriotta di Pesca Senza Barriere, illustrando le varie tecniche di pesca usate nel corso delle uscite in mare. A seguire, il saluto di Salvatore Guglielmi, Consigliere alla promozione sociale e comunicazione della Sezione di Manfredonia della Lega Navale Italiana, in rappresentanza del Presidente Francesco Brunetti e del consiglio direttivo. A intervenire sono stati, in ultimo, Vincenzo Di Staso, Garante della disabilità del Comune di Manfredonia, Maria Grazia Prencipe, Presidente di Anfass Manfredonia, Rita Colonna, Presidente dell’Associazione Angeli 2021.

“Oltre le Onde” nasce come un percorso dedicato ai ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, crescita personale e benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva della pesca. Il progetto si sviluppa in un contesto naturale particolarmente suggestivo, quello del mare di Siponto e di Manfredonia, che rappresenta uno spazio ideale per attività all’aria aperta e per esperienze educative a stretto contatto con l’ambiente.

Attraverso le diverse attività proposte, i partecipanti hanno avuto la possibilità di avvicinarsi alle tecniche di pesca sportiva, sviluppando abilità manuali e motorie, ma anche competenze relazionali e cognitive. Il progetto ha puntato infatti a rafforzare l’autostima dei ragazzi, offrendo occasioni concrete di partecipazione e condivisione, in un contesto accogliente e stimolante.

Tra le finalità principali dell’iniziativa vi è quella di favorire la socializzazione e la creazione di nuove relazioni, permettendo ai partecipanti di vivere momenti di gruppo in un ambiente naturale rilassante. Allo stesso tempo, il progetto ha voluto sensibilizzare al rispetto dell’ambiente marino e delle sue risorse, promuovendo una cultura della sostenibilità e della tutela del mare.

La giornata è stata organizzata dall’ASD Pesca Senza Barriere in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, tra cui Anffas Manfredonia, Delfino Manfredonia, Associazione Angeli2021, UISP Sport per Tutti, ARS Manfredonia e Lega Navale – Sezione di Manfredonia. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno della Regione Puglia, a conferma dell’importanza di promuovere progetti che uniscono sport, inclusione e valorizzazione del territorio.

Le attività di Pesca Senza Barriere non termineranno con la chiusura del progetto e, con l’avvento della bella stagione, proseguiranno le uscite in mare e prenderanno forma nuove iniziative che metteranno al centro le ragazze i ragazzi con fragilità.