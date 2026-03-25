Palo sul porto, la Regione chiede la revoca. Riccardi: “Il sindaco ha fallito nel suo ruolo”

MANFREDONIA – Sul contestato palo installato in area portuale cala il silenzio del Comune, mentre dalla Regione Puglia arriverebbe una richiesta formale di revoca dell’autorizzazione paesaggistica. Una vicenda che, se confermata, assumerebbe contorni politici rilevanti e metterebbe in discussione l’operato dell’amministrazione cittadina.

Non sono bastati appelli pubblici, richiami alla prudenza istituzionale e nemmeno l’esposto-segnalazione del 27 novembre 2025, nel quale venivano evidenziate diverse criticità: dai vincoli paesaggistici alla carenza di approfondimenti tecnici, fino alla necessità di acquisire pareri fondamentali anche sotto il profilo della sicurezza.

Secondo indiscrezioni raccolte, sarebbe intervenuta direttamente la Regione Puglia, autorità competente in materia di paesaggio, chiedendo la revoca del provvedimento rilasciato dal Comune di Manfredonia.

Se tale circostanza dovesse essere confermata, si tratterebbe di un fatto politicamente grave: significherebbe che il Comune non è stato in grado – o non ha voluto – correggere un atto oggi rimesso in discussione da un ente sovraordinato.

Al centro della polemica c’è un’infrastruttura alta circa 30 metri, installata in prossimità della linea di costa, in un’area particolarmente sensibile sotto il profilo paesaggistico.

Tra le criticità segnalate: la presenza di vincoli nell’area costiera dei 300 metri; possibili carenze istruttorie; l’assenza di uno studio sulle alternative localizzative; la necessità di pareri tecnici, anche in ambito aeronautico e di sicurezza. Restano inoltre aperti interrogativi sui possibili effetti sanitari, sui quali viene chiesto il massimo rigore nelle verifiche.

Riccardi all’attacco: “Manfredonia non è stata difesa”

Durissimo il commento politico attribuito ad Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia: “Su una vicenda così delicata e simbolica, il sindaco avrebbe dovuto esercitare fino in fondo il suo ruolo di garanzia. Invece ha scelto il silenzio e l’inerzia. Se oggi interviene la Regione, significa che Manfredonia non è stata difesa dal suo primo cittadino.” Riccardi parla di una gestione solitaria e priva di trasparenza: “Un sindaco, davanti a una situazione del genere, avrebbe fermato tutto in autotutela, avrebbe chiesto verifiche rigorose e avrebbe informato i cittadini. Qui, invece, si è preferita la comunicazione alla sostanza.”

La vicenda, secondo l’ex primo cittadino, va oltre l’impatto visivo dell’opera: “Non è in discussione solo il paesaggio. Sono in gioco la credibilità delle istituzioni, il rispetto delle regole e la trasparenza dei procedimenti.” Critiche anche sul piano politico-amministrativo: “Si parla di eventi e passerelle, ma si evita di affrontare i temi veri, quelli che incidono sul futuro della città, dallo sviluppo del retroporto alle scelte industriali.”

Intanto il palo resta installato, mentre cresce l’attesa per eventuali sviluppi ufficiali. Se la richiesta della Regione dovesse essere confermata, si aprirebbe una nuova fase amministrativa, con possibili conseguenze sull’atto autorizzativo e sull’intervento già realizzato. Per la città, però, resta soprattutto una domanda: perché non si è intervenuti prima?