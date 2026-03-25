Puglia, 31 progetti finanziati per innovazione sociale e inclusione

La Regione Puglia ha approvato il finanziamento di 31 progetti innovativi nell’ambito dell’avviso Impatto Sociale, con un investimento complessivo di 5.023.607,83 euro a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. L’iniziativa punta a promuovere inclusione, lavoro e coesione comunitaria, sostenendo processi di trasformazione capaci di incidere concretamente sulla vita delle persone.

L’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili sottolinea: «Il welfare non può intervenire solo quando il disagio è esploso. Deve prevenire, attivare autonomia e rafforzare le reti di comunità. L’impatto sociale si misura nella qualità delle relazioni che riusciamo a costruire».

I progetti selezionati coinvolgono micro, piccole e medie imprese sociali, cooperative e consorzi, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni sociali emergenti, rafforzare il welfare territoriale, promuovere l’inclusione attiva e sviluppare modelli replicabili grazie alla collaborazione tra enti pubblici e Terzo Settore.

Le iniziative affrontano sfide cruciali come invecchiamento e solitudine, povertà educativa, divario digitale, disoccupazione giovanile, marginalità sociale, disabilità e dipendenze. Molti progetti integrano tecnologia e cura, con teleassistenza e telemedicina per supportare anziani e persone fragili, mentre i giovani sono coinvolti in laboratori STEM, hub digitali sociali e percorsi di orientamento al lavoro.

Un asse strategico riguarda la rigenerazione di spazi e relazioni: immobili riqualificati, terreni confiscati restituiti alla collettività, orti sociali, agricoltura inclusiva e luoghi di socialità diffusa diventano presìdi di partecipazione. Percorsi di impresa sociale e inclusione lavorativa offrono opportunità concrete a giovani con autismo, persone con dipendenze o in misure alternative alla detenzione, trasformando il lavoro in strumento di dignità e autonomia.

Il filo conduttore dei progetti è la costruzione di reti territoriali solide, in grado di mettere in dialogo istituzioni, scuole, associazioni, cooperative e cittadini. Con oltre 5 milioni di euro investiti, la Regione rafforza un welfare di prossimità che va oltre l’erogazione di prestazioni, puntando a creare legami duraturi e responsabilità condivise.