Puglia, approvato il calendario scolastico 2026-2027

La Giunta regionale della Puglia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e le organizzazioni sindacali di settore, ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, definendo l’organizzazione delle attività didattiche per tutte le scuole della regione.

Per le scuole dell’infanzia sono previsti 224 giorni di lezione, mentre per le altre scuole 205 giorni, rispettando il monte ore stabilito dalla normativa nazionale. L’avvio delle lezioni è fissato per il 17 settembre 2026, con termine il 30 giugno 2027 per l’infanzia e l’8 giugno 2027 per le altre scuole.

Accanto al calendario, la Regione ha lanciato la nuova edizione del contest creativo per la realizzazione del calendario scolastico regionale 2026/27, incentrato sul tema della cultura del dono e della solidarietà sociale. L’iniziativa offre agli studenti l’opportunità di esprimere la propria creatività rappresentando come il donare tempo, competenze o risorse possa rafforzare il senso di comunità e i legami tra le persone.

Le opere dovranno illustrare i valori dell’istruzione e della cultura, con il coinvolgimento di docenti e studenti in gruppi di lavoro che favoriscano dialogo, collaborazione e scambio di idee. I progetti potranno essere integrati in percorsi didattici più ampi, come educazione civica o unità interdisciplinari. Il contest sarà aperto a tutte le scuole regionali, statali e paritarie, e le modalità di partecipazione saranno comunicate prossimamente.

L’assessora alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, ha sottolineato: «Per il secondo anno consecutivo, insieme al calendario, lanciamo un contest che invita gli alunni delle scuole pugliesi a proporre opere creative. Il tema di quest’anno, la cultura del dono e della solidarietà, è fondamentale fin dall’infanzia. Saranno molti gli spunti di riflessione, dal volontariato alla donazione di organi, e siamo certi che le scuole sapranno interpretarlo in modo originale».

Il calendario e il contest rappresentano un passo importante per promuovere inclusione, partecipazione e valori civici tra gli studenti, rafforzando il legame tra scuola e comunità.

Puglia, approvato il calendario scolastico 2026-2027