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Home // Cronaca // Rignano Garganico, 23enne ai domiciliari minaccia di farsi esplodere: bloccato dai Carabinieri

RIGNANO CC Rignano Garganico, 23enne ai domiciliari minaccia di farsi esplodere: bloccato dai Carabinieri

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 24 marzo

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, ph: http://2.bp.blogspot.com)

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, non riferita al testo, ph: http://2.bp.blogspot.com)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

RIGNANO GARGANICO – Momenti di forte tensione nel centro storico del comune garganico, dove un 23enne agli arresti domiciliari ha minacciato per ore di farsi esplodere all’interno della propria abitazione utilizzando alcune bombole di gas.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 24 marzo. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe inizialmente rifiutato di aprire la porta ai Carabinieri, intorno a mezzogiorno, per poi barricarsi in casa, impedendo qualsiasi tentativo di accesso da parte dei militari.

La situazione ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità locale per diverse ore, fino a quando, in serata, poco prima delle 20, le forze dell’ordine sono intervenute con un’irruzione, riuscendo a bloccare il 23enne senza che si verificassero conseguenze.

Una volta messo in sicurezza, il giovane è stato affidato al personale sanitario e trasferito all’ospedale di San Giovanni Rotondo per gli accertamenti del caso.

La vicenda, riportata dall’edizione online di TGNorba, si è conclusa senza feriti, ma ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona.

1 commenti su "Rignano Garganico, 23enne ai domiciliari minaccia di farsi esplodere: bloccato dai Carabinieri"

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