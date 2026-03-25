San Giovanni Rotondo, Paolo Fonzi presenta “Genocidio – Una storia politica e culturale”

Venerdì 27 marzo, a San Giovanni Rotondo, torna l’appuntamento con la storia e la riflessione con la presentazione del libro “Genocidio – Una storia politica e culturale” di Paolo Fonzi, docente di Storia Contemporanea all’Università Federico II di Napoli. L’incontro si terrà nella sede di Provo.Cult APS in via Cocle, a ingresso gratuito, e vedrà il dialogo con la ricercatrice Annalisa Urbano, esperta di storia delle istituzioni africane.

Il volume affronta temi di grande attualità e di forte impatto storico, partendo dalla genesi del concetto di genocidio, dalla sua prima definizione nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1948, fino alla diffusione durante la guerra fredda e alla sua affermazione a livello internazionale dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Fonzi analizza la distinzione tra genocidio e sterminio, esplorando quando e perché il termine sia diventato un concetto simbolico, segnando il confine tra barbarie e civiltà.

L’iniziativa, promossa dai Presidi del Libro di San Giovanni Rotondo in collaborazione con Provo.Cult APS, rientra nel progetto Lasciare Traccia, nato con l’obiettivo di non dimenticare gli eventi drammatici della storia, dai grandi genocidi alle atrocità spesso trascurate nei decenni.

Paolo Fonzi, già borsista presso lo Ukrainian Research Institute di Harvard e l’Università von Humboldt di Berlino, è riconosciuto come una delle voci più autorevoli nello studio dei totalitarismi europei. Con questo libro propone una riflessione storica, geopolitica e culturale su uno dei concetti più complessi e controversi del nostro tempo, offrendo spunti per comprendere le lezioni della storia e la loro rilevanza oggi.

L’incontro sarà un’occasione per interrogarsi sul passato e sulle conseguenze delle scelte umane, sottolineando l’urgenza di una riflessione critica e imparziale sui fatti che hanno segnato il XX secolo e continuano a influenzare la società contemporanea.