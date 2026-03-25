ROMA – Alla fine Daniela Santanchè ha lasciato. Dopo una giornata segnata da pressioni politiche, indiscrezioni, scontri parlamentari e un braccio di ferro interno alla maggioranza, la ministra del Turismo ha rassegnato le dimissioni con una lettera inviata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una lettera in cui sceglie il verbo “obbedisco”, ma accompagna il passo indietro con parole che suonano anche come una rivendicazione personale e politica.

L’ormai ex ministra sostiene di non avere nulla da rimproverarsi sul piano giudiziario, richiama il proprio “certificato penale immacolato” e lascia intendere di aver pagato un prezzo non interamente suo. Un addio che chiude, almeno formalmente, una lunga giornata di altissima tensione per il centrodestra, ma che non spegne affatto lo scontro politico.

La lettera a Meloni e il passo indietro

Santanchè ha scelto di dimettersi dopo la richiesta esplicita arrivata dalla premier, che le aveva chiesto un gesto per “sensibilità istituzionale”. Nella lettera indirizzata a Meloni, la ministra ha spiegato di fare un passo indietro non perché lo ritenga dovuto sul piano personale, ma perché sollecitata dal capo del governo e del suo partito.

Nel testo, Santanchè rivendica la correttezza della propria posizione e insiste sull’assenza di condanne. Ma non manca una punta polemica: racconta di avere inizialmente respinto l’ipotesi di un addio immediato, per non trasformarsi nel “capro espiatorio” di una sconfitta politica che, a suo giudizio, non le appartiene. Il riferimento è al clima pesantissimo seguito al referendum e alle ricadute dentro la maggioranza.

La chiusura è amara: Santanchè fa capire di considerare il suo sacrificio come un gesto imposto dagli equilibri politici, più che dalla sua vicenda personale.

Una giornata di pressione crescente

Per tutto il giorno, a Montecitorio e fuori dal Parlamento, il caso Santanchè ha dominato la scena. Le opposizioni hanno incalzato il governo chiedendo conto della crisi apertasi dopo il referendum e hanno depositato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra, calendarizzata per lunedì prossimo alla Camera.

L’iniziativa delle opposizioni si è intrecciata con il pressing interno alla maggioranza. Nelle ore più convulse, nei corridoi della Camera ha preso corpo anche l’ipotesi di una mozione di sfiducia promossa direttamente dalla maggioranza, strada che sarebbe stata persino valutata sul piano tecnico. Un’opzione estrema, che avrebbe certificato in modo ancora più traumatico la rottura politica. Alla fine non si è arrivati a quel punto, ma il segnale della tensione è stato evidente per tutta la giornata.

Quando è arrivata la notizia delle dimissioni, dai banchi delle opposizioni è partito un applauso fragoroso: il gesto che ha segnato simbolicamente la chiusura di una vicenda diventata il centro dello scontro politico nazionale.

La maggioranza si ricompatta, FdI difende l’ex ministra

Dopo il passo indietro, Fratelli d’Italia ha fatto quadrato attorno a Santanchè. Il presidente del Senato Ignazio La Russa le ha espresso vicinanza, sottolineando il “senso di responsabilità” mostrato con le dimissioni e rimarcando come il gesto sia arrivato soltanto dopo la richiesta della premier, non per effetto di una condanna o di un rinvio a giudizio nella vicenda legata alla cassa integrazione.

Sulla stessa linea anche il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, che ha parlato di una scelta responsabile e ha ringraziato l’ex ministra per il lavoro svolto alla guida del dicastero del Turismo.

Il messaggio politico è chiaro: il partito prova a chiudere il caso difendendo la propria esponente e presentando l’uscita dal governo come un atto di lealtà, non come una resa.

Le opposizioni: “Dimissioni tardive”

Sul fronte opposto, però, il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle leggono le dimissioni come una vittoria politica arrivata dopo troppo tempo. Giuseppe Conte attacca direttamente Meloni, accusandola di avere protetto troppo a lungo la ministra. Il Pd insiste sulla tardività del passo indietro e parla di una pagina che si sarebbe dovuta chiudere molto prima.

Italia Viva punta il dito contro un governo descritto come in fase di implosione, mentre Più Europa sceglie l’ironia per colpire l’ex ministra e l’esecutivo. La linea comune delle opposizioni è una sola: le dimissioni non bastano a chiudere il caso, perché il vero bersaglio politico resta la presidente del Consiglio, accusata di avere gestito la vicenda con ritardo e solo sotto la pressione del risultato referendario e del clima politico.

Lo scontro investe tutto il governo

La giornata non si è limitata al caso Santanchè. Nel mirino delle opposizioni sono finite anche le dimissioni del capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusy Bartolozzi e del sottosegretario Andrea Delmastro, oltre alle polemiche sulle vicende societarie che stanno alimentando il confronto politico.

Elly Schlein ha parlato apertamente di una crisi profonda del governo, mentre dal Movimento 5 Stelle è arrivata l’accusa di un sistema di potere messo in discussione dal voto di milioni di italiani. Da parte sua, Fratelli d’Italia ha reagito alzando ulteriormente i toni in Aula. Il confronto si è fatto durissimo, con accuse incrociate e un clima da piena resa dei conti parlamentare.

Anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato investito dalle contestazioni durante il question time alla Camera. Alle richieste di dimissioni arrivate dalle opposizioni ha replicato seccamente, rivendicando la fiducia del presidente del Consiglio.

Un addio che chiude un capitolo, ma non la crisi politica

Le dimissioni di Daniela Santanchè segnano la fine della sua esperienza al ministero del Turismo, ma non bastano da sole a raffreddare il clima. Il passo indietro evita alla maggioranza un passaggio parlamentare ad altissimo rischio e consente a Meloni di disinnescare almeno in parte una miccia interna diventata esplosiva. Ma il segnale politico resta pesante.

La premier ottiene il risultato che aveva chiesto, ma solo dopo un’intera giornata di resistenza e tensioni. L’opposizione rivendica di avere costretto il governo a cedere. Fratelli d’Italia prova a serrare i ranghi e a trasformare la vicenda in una prova di responsabilità. Resta però l’impressione di una maggioranza attraversata da nervosismi profondi, in un passaggio in cui il caso personale di una ministra si è intrecciato con una crisi politica più ampia.

Santanchè esce di scena rivendicando la propria correttezza e lasciando dietro di sé una scia di polemiche. Il governo, invece, archivia una giornata difficile ma non ancora il problema politico che quella giornata ha messo a nudo.

Lo riporta l’Ansa.