Sicurezza stradale, Salvini: “Nel 2025 meno morti e feriti”. Annunciata tappa a Foggia per i monopattini

Calo degli incidenti stradali nel 2025, con numeri in diminuzione dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada. A evidenziarlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto al convegno “Proteggere chi viaggia: soccorso d’emergenza, responsabilità e diritti” organizzato dall’ART.

Secondo quanto dichiarato dal ministro, si registrano 121 vittime in meno e 892 feriti in meno rispetto al periodo precedente, dati che vengono collegati direttamente alle nuove misure introdotte sulla sicurezza stradale.

Nel corso dell’intervento, Salvini ha annunciato anche un prossimo appuntamento in Puglia: il 27 aprile sarà a Foggia per la consegna della prima targa a un monopattino, simbolo delle novità normative che riguardano la micromobilità.

Il ministro ha inoltre difeso le scelte adottate, sottolineando come i provvedimenti, pur avendo suscitato critiche, siano stati necessari: “Se servono a salvare vite, mi assumo anche le antipatie”, ha affermato, ribadendo la linea del Governo sul tema della sicurezza sulle strade.

Lo riporta antennasud.com.