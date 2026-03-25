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SIPONTO ROGHI Siponto soffoca tra i roghi. Lettori a SQ: “Aria irrespirabile, viviamo tra plastica bruciata e paura”

A preoccupare è la presenza costante nell’aria di un odore acre, riconducibile alla combustione di materiali plastici

Siponto soffoca tra i roghi. Lettori a SQ: “Aria irrespirabile, viviamo tra plastica bruciata e paura”

Siponto soffoca tra i roghi. Lettori a SQ: “Aria irrespirabile, viviamo tra plastica bruciata e paura”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Non è più un episodio isolato, ma un’emergenza che si ripete con preoccupante frequenza. A Siponto, frazione costiera di Manfredonia, gli incendi stanno diventando un problema quotidiano, con conseguenze sempre più gravi per l’ambiente e per la salute dei residenti. A lanciare l’allarme sono gli stessi cittadini, esasperati da una situazione ormai definita “insostenibile”. In particolare, a preoccupare è la presenza costante nell’aria di un odore acre, riconducibile alla combustione di materiali plastici.

“La puzza di plastica bruciata entra fin dentro le abitazioni, è diventato un obbrobrio”, segnala un residente che ha scelto di restare anonimo. “Qui non si viene solo a Pasquetta: qui la gente vive tutto l’anno, con le proprie famiglie”.

Il problema, secondo le testimonianze, sarebbe legato a roghi di natura dolosa o comunque non controllata, che oltre a danneggiare il territorio generano emissioni potenzialmente tossiche. Fumi e sostanze inquinanti che, sospinti dal vento, raggiungono le case e rendono difficile anche svolgere le normali attività quotidiane.

La preoccupazione cresce soprattutto per i soggetti più fragili, come bambini e anziani, esposti a rischi sanitari non trascurabili. “Chi appicca questi incendi dovrebbe rendersi conto del danno che provoca agli altri, ma anche a se stesso”, aggiunge il cittadino.

La situazione richiama l’attenzione delle autorità competenti, chiamate a intensificare i controlli e ad adottare misure più efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Siponto soffoca tra i roghi. Lettori a SQ: “Aria irrespirabile, viviamo tra plastica bruciata e paura”"

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