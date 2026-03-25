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Home // Gargano // TAR: annullata in autotutela decadenza concessione demaniale, chiuso contenzioso tra Verdemare e Comune Vieste

TAR CONCESSIONE TAR: annullata in autotutela decadenza concessione demaniale, chiuso contenzioso tra Verdemare e Comune Vieste

La decisione arriva dopo che lo stesso Comune di Vieste ha scelto di intervenire in autotutela, revocando i provvedimenti contestati

TAR: annullata in autotutela decadenza concessione demaniale, chiuso contenzioso tra Verdemare e Comune Vieste

Comune di Vieste - PH: gazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Gargano // Manfredonia //

BARI – Si chiude senza una decisione nel merito il contenzioso amministrativo tra la società Verdemare s.r.l. e il Comune di Vieste sulla decadenza di una concessione demaniale marittima. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), con sentenza n. 385/2026 pubblicata il 25 marzo, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La decisione arriva dopo che lo stesso Comune di Vieste ha scelto di intervenire in autotutela, revocando i provvedimenti contestati. In particolare, con ordinanza dirigenziale del 13 marzo 2026, l’amministrazione ha annullato la precedente ordinanza di decadenza della concessione (n. 31/2025, poi rettificata dalla n. 212/2025) e la successiva ordinanza di sospensione.

La società Verdemare aveva impugnato una serie di atti amministrativi, tra cui verbali di sopralluogo della polizia locale e dell’ufficio marittimo, nonché il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima risalente al 2008. Contestato anche il diniego di una CILA. L’obiettivo del ricorso era ottenere l’annullamento di tali atti, ritenuti lesivi degli interessi della società. Alla vigilia della discussione sulla richiesta cautelare, le parti hanno però depositato un’istanza congiunta chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, proprio alla luce della revoca degli atti da parte del Comune.

Il TAR, preso atto della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, ha quindi chiuso il procedimento con una sentenza in forma semplificata.

A cura di Michele Solatia.

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