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DANIELE BUCCI Torino, poliziotti salvano un uomo: tra loro l’ispettore sanseverese Daniele Bucci

Quattro poliziotti della Questura – Alessio, Daniele, Grazia e Antonio – hanno salvato un uomo in grave difficoltà, fermo su una ringhiera a un passo dal vuoto

Torino, poliziotti salvano un uomo: tra loro l’ispettore sanseverese Daniele Bucci

Torino, poliziotti salvano un uomo: tra loro l’ispettore sanseverese Daniele Bucci - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Cronaca // San Severo //

Un gesto di grande coraggio e umanità ha segnato la giornata a Torino, dove quattro poliziotti della Questura – Alessio, Daniele, Grazia e Antonio – hanno salvato un uomo in grave difficoltà, fermo su una ringhiera a un passo dal vuoto.

Gli agenti hanno scelto prima di tutto il dialogo e la calma, avvicinandosi con parole rassicuranti e presenza attenta, in un momento in cui ogni gesto poteva fare la differenza. Poi, con prontezza, lo hanno afferrato e riportato in sicurezza sul marciapiede, scongiurando un possibile gesto estremo.

Tra i protagonisti dell’intervento c’è l’ispettore Daniele Bucci, originario di San Severo, coordinatore del terzo turno volanti della Questura di Torino, motivo di orgoglio per la sua comunità.

L’episodio conferma come dietro una divisa non ci siano solo competenze tecniche, ma anche sensibilità e capacità di intervenire nei momenti più critici, dimostrando che salvare una vita significa esserci davvero quando conta di più.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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