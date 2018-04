25 Aprile Manfredonia, Riccardi “Un suono dal passato” (VIDEO)

Di:

UN SUONO DAL PASSATO.

”Un suono cupo ed angosciante si è levato questa mattina sui cieli della nostra città. Una sirena azionata dai ricordi di un passato che non dobbiamo dimenticare per evitare di ripetere ancora gli stessi errori. Un suono lugubre che ha suscitato in me intense emozioni e mi ha reso consapevole della fortuna che abbiamo di essere LIBERI. Liberi ogni giorno di decidere della nostra vita, liberi di fare bene, liberi di sbagliare, liberi di esprimere le nostre idee, liberi di essere noi stessi.

Buona festa della Liberazione, con l’auspicio che l’eco della sirena che ha viaggiato fino a noi per quasi 80 anni possa renderci fieri e consapevoli del più grande dei doni: la libertà”.