Bilancio. Ritucci “Ancora rinvii per beghe interne mentre il deficit aumenta”

Manfredonia, 24 aprile 2018. ”Abbiamo assistito all’ennesimo rinvio di una discussione per l’approvazione di un provvedimento importante a causa di beghe interne politiche. Il tutto nonostante l’Amministrazione sia stata già e nuovamente diffidata dalla Prefettura per il mancato rispetto dei termini indicati per l’approvazione del bilancio di previsione, come indicato del resto dalla Corte dei Conti”. E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, Massimiliano Ritucci, all’indomani della seduta di consiglio comunale, nel corso della quale si sarebbe dovuto approvazione il bilancio di previsione, con relativi atti propedeutici.

A inizio seduta, il capogruppo del Pd, Damiano D’Ambrosio, ha infatti chiesto e ottenuto il rinvio della discussione relativa all’approvazione del Dup e del Bilancio di previsione al 3 maggio 2018. Cause? Non conosciute, almeno ufficialmente.

Innanzitutto, si ricorda come il 3 maggio rappresenti la scadenza dei 20 giorni indicati nella diffida della Prefettura di Foggia per l’approvazione del bilancio di previsione, nonostante il termine ultimo fosse stato fissato al 31 marzo 2018.

Perchè dunque è stato chiesto e ottenuto il rinvio per l’approvazione del Dup e del bilancio di previsione? Da raccolta dati, alla base della divisione creatasi nella coalizione di maggioranza ci sarebbe sempre la questione tributi, dunque l’affidamento del servizio per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali. La scelta, in occasione di un consiglio comunale svoltosi ad inizio gennaio 2018, è stata quella di affidarsi nuovamente a una società mista pubblico privata per il servizio, con rianalisi di aggi le condizioni del bando. Aggi e condizioni del bando che si sarebbero dovuti determinare in Consiglio, con indizione del bando per l’individuazione del relativo soggetto affidatario del servizio entro il 31 aprile 2018.

Ma nulla di questo al momento è stato fatto. Da qui, alla base del rinvio della discussione per l’approvazione del Dup e del bilancio di previsione ci sarebbe una divisione tra i consiglieri della maggioranza, legata proprio alle scelte da intraprendere per i tributi. In attesa di trovare una sintesi, il Dup e il bilancio saranno ridiscussi il prossimo 3 maggio, a differenza degli atti propedeutici sui quali, durante la seduta di Consiglio, si sono aperte comunque delle discussioni tra maggioranza e opposizione.

“In particolare – spiega a StatoQuotidiano il consigliere del M5S di Manfredonia, Massimiliano Ritucci – si continuano ad inserire in bilancio degli importi legati ad alienazioni di beni, di proprietà del Comune, che mai saranno incassati. Faccio riferimento ad esempio a un appartamento che fa parte del complesso di Palazzo dei Celestini, o ancora ai 900mila euro previsti per i suoli in area Pirp. Suoli che, a causa del progetto saltato, ora non hanno più lo stesso valore, e dunque mai potranno essere venduti alle somme indicate dal Comune. Somme che, paradossalmente, vengono utilizzate per coprire spese correnti. Ancora una volta si utilizzano quindi somme incerte per coprire spese certe. Sicure. Questa situazione non puo’ che portare un ulteriore deficit di cassa e dunque un aumento complessivo dell’indebitamento dell’Ente. Ricordo – evidenzia Ritucci – che per legge le somme incassate da alienazioni di beni non possono essere utilizzate per coprire spese correnti”.

Tra gli altri punti in discussione nel corso della seduta di Consiglio comunale anche il piano triennale delle opere pubbliche. “Un piano – dice Ritucci – che continua a riportare quasi in toto e da anni le stesse opere, che pero’ non vengono realizzate. Questo – continua – nonostante siano opere finanziate non dal bilancio comunale ma da enti quali Regione, Stato e Unione Europea”. Ma perchè allora gli interventi per la realizzazione di queste opere non partono? “I motivi potrebbero essere due, e sono entrambi gravi”, spiega. “Il primo è che il Comune potrebbe non ancora aver ricevuto il decreto di assegnazione del contributo relativo all’investimento, ma in tal caso queste opere non potrebbero essere inserite nel piano triennale dell’Ente e di conseguenza non potrebbero essere inserite nell’entrate di bilancio nei trasferimenti in conto capitale”. “Il secondo – continua Ritucci – è che, a seguito del decreto di assegnazione, il Comune utilizzerebbe gli acconti ricevuti, da Regione, Stato o Unione Europea, come anticipazione di cassa, ma non restituiendoli. Per legge è un’operazione consentita, seppur per brevissimi periodi. Il punto è che il Comune queste somme, con molta probabilità, non le riesca a restituire, e dunque a poterle utilizzare per il fine originario: l’avvio dei procedimenti per la realizzazione dell’opere del piano triennale. Con il rischio che il decreto di assegnazione del quale il Comune ha inizialmente beneficiato possa essere revocato in un secondo momento. E addio opera”.

Quali invece gli sviluppi, emersi nel corso della recente seduta di Consiglio, relativi ai tributi locali e dunque Imu e Tasi? “Si è potuto solo confermare le aliquote applicate lo scorso anno”, spiega il consigliere del Movimento 5 Stelle. “Sia perchè è stato fatto oltre i termini consentiti dalla legge, dunque 31 marzo, sia perchè sono due tributi già applicati con l’aliquota massima, a differenza di quanto avvenuto con la Tari che, essendo una tassa legata al costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha potuto subire un ulteriore incremento del 15% , seppur non giustificato da motivazioni tecniche”. Seguendo questa logica si potrebbe prevederero dunque ulteriori aumenti. “Certo – dice Ritucci -, inizialmente l’aumento previsto era pari al 30%. Ma si sono ben visti dal farlo, per timore di dura contestazione da parte dei cittadini. Ma nulla esclude – continua – che nel corso di quest’anno questo aumento possa concretizzarsi, come del resto avvenuto nel 2017 quando il Comune ha impegnato una somma pari a 900mila euro, in bilancio, per finanziare alla propria società in house Ase SpA un incremento dei costi rispetto al piano economico inizialmente approvato”.

Il futuro. “La cosa che più dovrebbe preoccupare i consiglieri della maggioranza non sono dunque le beghe interne per la gestione dei tributi, quanto l’approvazione di un bilancio che riporta un accantonamento di 590mila euro, relativo all’accertamento straordinario dei residui di circa 17.700.000 euro dichiarati di dubbia e difficile esazione. Questo perchè a seguito della recente nota inviata da Gestione Tributi è emerso che la stessa quei titoli non li ha mai ricevuti, non potendo per questo provvedere alla riscossione”.

“Per concludere – dice Ritucci-, il dato grave è che questa maggioranza andrà ad approvare un bilancio di previsione senza aver prima rimodulato il piano di rientro, come espressamente indicato nella recente nota della Corte dei Conti, che ha messo in discussione entrate valutate ‘ottimistiche’ ma di difficile realizzazione, oltre a somme ritenute prescritte e per questo mai incassabili”. “Da tutta questa situazione emerge una certezza: la situazione economica dell’Ente non potrà che peggiorare, con un incremento drammatico del deficit”.

