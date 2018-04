Bruna De Marchi “Manfredonia, cronaca di una ricerca partecipata”

Di:

”Credo di poter dire che anche noi del gruppo di lavoro a Manfredonia abbiamo fatto “l’università in piazza”. Personalmente mi sento di consigliare un’esperienza di questo tipo a tutti quei ricercatori che ritengono che i propri riferimenti non debbano essere solamente l’accademia, le istituzioni pubbliche o l’industria, ma anche la società civile nella più ampia accezione del termine. Ricercatori preparati, competenti e (proprio per questo) non arroganti, capaci di mettersi in discussione e disposti ad ascoltare ed imparare da persone come Lois Gibbs, i pastori della Cumbria, Gabriele Bortolozzo, Nicola Lovecchio e innumerevoli altre che con le loro conoscenze, esperienze e, perché no, con le loro passioni, possono contribuire a migliorare la qualità della ricerca e delle scelte di policy che ne derivano”

E’ uscito il libro “Scienziati in affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle pratiche”, a cura di Alba L’Astorina e Monica Di Fiore, con all’interno un breve articolo (pp. 129-136) di Bruna De Marchi dal titolo “Manfredonia, cronaca di una ricerca partecipata“.

Si riporta una parte del testo.

Introduzione

Il 1976 fu un annus horribilis per l’Italia. • 6 maggio: terremoto violentissimo in Friuli (990 vittime), con repliche distruttive in settembre; • 6 luglio: incidente di Seveso (allora provincia di Milano, oggi Monza-Brianza), originatosi nello stabilimento ICMESA del gruppo Hoffman-Laroche, localizzato nel comune limitrofo di Meda, con fuoriuscita di diossina. • 26 settembre: incidente di Manfredonia (provincia di Foggia) originatosi nello stabilimento petrolchimico dell’ENI, localizzato nel comune limitrofo di Monte Sant’Angelo, con il rilascio di arsenico. I primi due eventi ebbero un’amplissima copertura mediatica, generarono lunghi ed accesi dibattiti e furono all’origine di importanti cambiamenti nelle politiche ambientali e nella prevenzione e gestione dei disastri di origine naturale e industriale. Il terzo passò quasi del tutto inosservato, a parte a livello locale. Io stessa, coinvolta personalmente nel primo e ben informata sul secondo, scoprii il caso Manfredonia circa 15 anni dopo, nella banca dati sui Major Accident Hazards (incidenti rilevanti) del Centro Comune di Ricerca della Commissione europea ad Ispra, dove allora lavoravo. Nel 2016, in occasione del quarantesimo anniversario dei tre eventi, il Presidente Mattarella scrive un messaggio commemorativo al Sindaco di Seveso, si reca in visita ufficiale in Friuli, e non fa alcun cenno all’incidente di Manfredonia, nonostante gli appelli locali.

Varie sono le ipotesi, che non posso qui esplorare, sul perché Manfredonia fu ignorata prima e dimenticata poi ed è proprio del caso che qui scriverò, accompagnando un breve excursus storico con l’esperienza di una recente ricerca condotta insieme a colleghi di diverse discipline e a un gruppo di cittadini di Manfredonia.

Passato

Nell’ambito delle politiche di industrializzazione degli anni 60 del Novecento, fu deciso di installare un complesso petrolchimico (stabilimenti ANIC-SCD, gruppo ENI) nella Piana di Macchia. La zona, scarsamente abitata e a vocazione agricola, è adiacente all’abitato di Manfredonia (comune con all’epoca circa 45000 residenti), pur facendo parte del comune di Monte Sant’Angelo (al tempo circa 18000 residenti, concentrati nella parte montana del suo territorio). La produzione iniziò nel 1971, impiegando all’inizio circa 300 persone il cui numero aumentò negli anni fino a quasi 1000, e generando inoltre qualche centinaio di posti di lavoro nell’indotto. Il 26 settembre del 1976, lo scoppio della colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca nel sito ANIC causò il rilascio in atmosfera di almeno 12 tonnellate di composti di arsenico con l’esposizione di lavoratori e residenti. Come nel caso di Seveso (De Marchi e Ravetz 1999), la dirigenza dell’azienda tentò di minimizzare la gravità dell’incidente e fu reticente nel rivelare il tipo e la quantità delle sostanze fuoriuscite alle autorità locali (Di Luzio 2003). Nei giorni successivi si registrarono negli ospedali della zona oltre 100 ricoveri di lavoratori per sintomi di intossicazione acuta (Portaluri 2006). Le operazioni di bonifica, compiute da lavoratori dell’azienda e da ditte appaltate, furono quanto mai approssimative e probabilmente esposero ulteriormente gli addetti alla contaminazione. Vari altri incidenti si verificarono negli anni successivi, il più allarmante nel 1978, con una fuoriuscita di ammoniaca che terrorizzò la popolazione.

Nel frattempo andava crescendo l’opposizione al petrolchimico fra i residenti, preoccupati sia per i ripetuti incidenti sia per i processi stessi di produzione con utilizzo ed eliminazione di sostanze tossiche. Nel 1988, le occasionali proteste si trasformarono in una mobilitazione generale a seguito della decisione del Governo di far attraccare a Manfredonia la Deepsea Carrier – una delle “navi dei veleni” originariamente ed illegalmente destinata ad un porto della Nigeria (Greenpeace 2010) – e stoccarne il carico presso il petrolchimico, in attesa della costruzione di un inceneritore. La popolazione si mobilitò in massa, e per due interi anni, con marce, presidi permanenti nelle strade e nelle piazze, occupazione di edifici pubblici, appelli, petizioni. Fu creato anche un comitato permanente per la difesa della salute e dell’ambiente con rappresentanti di diverse forze sociali. Tuttavia, la richiesta di chiusura dello stabilimento avanzata da una parte della popolazione cozzava con l’esigenza di difesa del posto di lavoro di un’altra parte e si generarono spaccature e conflitti che a tutt’oggi turbano una città ferita e divisa (Malavasi 2016). Le donne – da allora conosciute come le “Vestali di Manfredonia” – furono particolarmente attive e perseveranti nelle lotte e richieste. Nel 1988, in tremila iniziarono un’azione presso la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo e non si arresero fino a che, dieci anni più tardi, questa riconobbe la violazione da parte dello Stato italiano dell’articolo 8 – diritto al rispetto per la vita privata e familiare – della Convenzione di Diritti Umani (ECHR 1998). Nel 1994, il complesso petrolchimico cessò definitivamente la sua attività, ormai non più remunerativa, lasciando in eredità un forte inquinamento del territorio e del mare adiacente. Ancor oggi è difficile capire se e quali bonifiche dei suoli e del mare siano state attuate o almeno programmate. Nel 1998, la Procura della Repubblica di Foggia ordinò uno studio della coorte di lavoratori. Ciò a seguito di un esposto presentato insieme a Medicina Democratica da Nicola Lovecchio, un operaio presente nello stabilimento il giorno dell’incidente e ammalatosi di adenocarcinoma non ancora cinquantenne. Nei due anni precedenti questi aveva condotto un’accurata quanto informale indagine insieme a Maurizio Portaluri, un oncologo che per primo aveva ipotizzato un legame fra la sua malattia e l’esposizione all’arsenico (Portaluri 2006; Langiu e Portaluri 2008). Un incontro il loro, per molti aspetti simile a quella fra l’operaio del Petrolchimico di Porto Marghera Gabriele Bortolozzo e il magistrato Felice Casson raccontato da quest’ultimo (Casson 2007). Il rapporto dei consulenti della procura evidenziò un aumento della mortalità per malattie neoplastiche che poteva avvalorare l’ipotesi di un ruolo causale dell’esposizione ad arsenico. A seguito di ciò, nel 2001 il sostituto procuratore e titolare dell’inchiesta Lidia Giorgio rinviò a giudizio dieci dirigenti dell’ex ANIC e due consulenti medici, con l’imputazione di omicidio colposo plurimo, lesioni multiple, disastro ambientale e omissione di controlli. Il lungo e difficile processo iniziò nel 2002 e si concluse nell’ottobre del 2007, con una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati, motivata dal giudice monocratico con l’impossibilità di provare che i danni alla salute e all’ambiente derivassero dall’esposizione a sostanze tossiche specificamente connessa alle attività produttive e di bonifica presso lo stabilimento petrolchimico.

Pochi giorni prima, alcuni dei soggetti coinvolti nel processo come parte lesa accettarono dei risarcimenti in denaro per rinunciare alla costituzione di parte civile. Fra questi non c’era la famiglia di Nicola Lovecchio, deceduto ormai da dieci anni, ancor prima dell’inizio del processo. C’era però il Comune di Manfredonia che, fra la costernazione di molti residenti, accettò un risarcimento di 300.000 euro. La sentenza fu confermata in appello nel 2011 e il ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile nel 2012.

Presente

Su indicazione del già nominato dott. Portaluri, che aveva sollecitato inutilmente anche alcune precedenti amministrazioni, nell’ottobre del 2013, il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi prese contatti con Mariangela Vigotti, epidemiologa, per esplorare la possibilità di disegnare uno studio volto a valutare il profilo di salute complessivo della popolazione rispetto a tutte le patologie, con particolare attenzione a quella oncologica e specificamente il tumore al polmone. Ciò perché l’incidente del 1976 aveva comportato il rilascio di arsenico, dal 1975 noto cancerogeno, con una modalità di esposizione per via aerea. Precedenti studi sia sui lavoratori sia sulla popolazione (Comba e Pirastu 2004; Martuzzi et al. 2002) avevano prodotto risultati non chiari, anche a causa del periodo troppo breve intercorso dall’incidente del 1976, essendo i tempi di latenza per il manifestarsi di patologie oncologiche superiori a 20 anni. Fin da subito, fu proposto un modello di ricerca allargato, con un team composto di esperti di diversa provenienza disciplinare (epidemiologia, statistica medica, fisica ambientale, sociologia e storia) e con la partecipazione a tutte le fasi dell’indagine della popolazione locale interessata”.

Redazione StatoQuotidiano.it