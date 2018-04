fonte getty images - Salah

La Roma cade ad Anfield, ma trova due gol che le regalano un barlume di speranza in vista della semifinale di ritorno di UEFA Champions League. Trascinato da un devastante Mohamed Salah, attesissimo ex autore di una doppietta come Roberto Firmino, il Liverpool si impone 5-2, ma i gol nei minuti conclusivi di Edin Džeko e Diego Perotti su rigore evitano un passivo impossibile da recuperare alla squadra di Eusebio Di Francesco. I Reds di Jürgen Klopp hanno confermato la loro imbattibilità nella competizione, ottenendo davanti ai loro tifosi la settima vittoria su undici gare disputate. Complice un incontenibile Salah, autore di due reti [43 stagionali] e altrettanti assist, i padroni di casa sono stati devastanti per 70 minuti, pur soffrendo in avvio; ma la reazione finale rincuora un po’ i Giallorossi, che tra otto giorni sognano un’impresa stile Barcellona. fonte Uefa.com Cinquina Liverpool, ma la Roma spera ancora ultima modifica: da

