FI Monte Sant’Angelo “Buon 25 Aprile a tutti”

MONTE SANT'ANGELO - PH SKYSCANNER

Il 25 aprile è la data con la quale ricordiamo che grandi donne e grandi uomini, tra cui quello che poi fu l'amatissimo Presidente della Repubblica Sandro Pertini, hanno lottato per la libertà e il futuro di tutti gli italiani. Il 25 aprile del 1946, con la voce di Pertini, venne dichiarato a Milano lo sciopero generale, dando inizio all'atto finale di lotta per la liberazione dell'Italia dalle atrocità della dittatura nazifascista. La forza e la convinzione degli ideali che guidarono quella lotta consentono oggi a noi tutti di godere della libertà di espressione, di culto, di appartenenza, tutti diritti che nessuno mai potrà ledere o, peggio ancora, rimuovere. Dobbiamo essere orgogliosi di essere figli di quelle donne e di quegli uomini; ognuno di noi ha l'obbligo di continuare l'opera di difesa dei valori da loro conquistati anche con la vita. Buon 25 aprile a tutti! (fonte: Forza Italia -Monte Sant'Angelo)

