ROSA D'AMATO - Immagine d'archivio - ST

Foggia. Si terrà presso la sede ex-Singer di via Arpi 23 a Foggia, il prossimo 27 aprile dalle ore 18.30 la presentazione dello sportello di primo contatto per i Fondi Europei ed il Microcredito. L’evento, costituito da due momenti distinti, servirà ad illustrare questa realtà prima con uno spazio dedicato alla formazione degli attivisti e, successivamente, con un incontro pubblico rivolto ai cittadini. Saranno presenti Rosa D’Amato – Europarlamentare M5S, con l’intervento di Rossella Carparelli – Commercialista esperta in fondi europei. Il Comitato “A riveder le Stelle”, sintesi dei Meetup foggiani, Risveglio Civile, Attivisti foggiani e Cinque Stelle Foggia – Daunia, si è fatto promotore della richiesta dell’apertura dello sportello a Foggia, con l’obiettivo di costituire il primo presidio informativo per i cittadini e le imprese che vogliono conoscere meglio due strumenti fondamentali come i Fondi Europei e il Microcredito. La rete degli sportelli è in espansione: lo scopo è mettere in relazione le idee con le risorse europee. L’europarlamentare Rosa D’Amato, con il suo staff, ha già costituito moltissimi altri centri, formando delle “Antenne” locali, cioè attivisti interessati a svolgere un ruolo di mediazione tra la richiesta di realizzazione di progetti e le opportunità europee per realizzarli. Dal 27 aprile, anche Foggia avrà il suo sportello. Alessandro SCOLOZZI Comitato cittadino “A riveder le Stelle” Foggia. Sportello Microcredito e Fondi Europei ultima modifica: da

