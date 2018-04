Scossa di terremoto in Molise: magnitudo 4.2. Avvertita nel Gargano

Di:

Foggia, 25 aprile 2018. Un terremoto di magnitudo ML 4.2 è avvenuto alle ore 11.48 nella zona: 1 km SE Acquaviva Collecroce (CB), con coordinate geografiche (lat, lon) 41.86, 14.76 ad una profondità di 31 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Panico in Molise, da Termoli a Campobasso. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo, Campania, Puglia e su gran parte del Centro/Sud. Tanta gente s’è riversata in strada, scappando dalle proprie abitazioni, soprattutto nella zona costiera del Molise. Grande paura anche a Vasto, nell’Abruzzo meridionale e sul Gargano in Puglia.

Redazione StatoQuotidiano.it