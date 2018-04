Manfredonia. Lettore “Furto in auto poi mi hanno svaligiato la casa..”

Di:

Manfredonia, 25 aprile 2018. Furto stamani in un’abitazione a Manfredonia, in zona mercato Scaloria. Lo rende noto un lettore a StatoQuotidiano.it.

“Stamani ho subito un furto nella mia auto. Mi hanno rubato le chiavi di casa e i documenti della macchina (per risalire all’indirizzo della mia residenza). Sono tornato a casa e ho trovato l’appartamento letteralmente ripulito: oro, soldi e altro. Da quanto ho appreso, non sono l’unico ad aver subito questa situazione. Dalle informazioni ricevute le vittime sono state tre o quattro. I ladri hanno agito con le stessa modalità. Mi chiedo le telecamere in zona mercatale a cosa servono? Per i fatti ho presentato una regolare denuncia ai Carabinieri di Manfredonia. Speriamo si possa risalire presto agli autori dei fatti”.

Redazione StatoQuotidiano.it