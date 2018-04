Vestizione Incoronata: stop bevande in lattine e bottiglie di vetro

Di:

Foggia. Con l’Ordinanza n. 14 datata 24 aprile, in occasione della celebrazione della “Vestizione ed Incoronazione della Madonna”, che si terrà il 25 aprile 2018, il sindaco di Foggia Franco Landella ha vietato la vendita “a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina, ad eccezione delle bevande servite ai propri avventori da parte dei pubblici esercizi e consumate esclusivamente all’interno e pertinenze degli stessi, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra”, dalle ore 7 di giorno 25 fino alla fine della manifestazione.

Il divieto sarà valido in tutta l’area interessata dalla manifestazione, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro metri cinquecento oltre il perimetro costituito dall’area del Santuario dell’Incoronata, nonché in tutto l’abitato del Borgo Incoronata, ed infine entro metri cinquecento da entrambi i lati di Viale Don Orione tratto dalla SS 16 Bis al Santuario dell’’Incoronata e da quest’ultimo a Borgo Incoronata.

Il provvedimento si è reso necessario per prevenire situazioni pericolose per l’incolumità pubblica e tutelare l’integrità fisica della popolazione, anche in considerazione del notevole flusso di fedeli previsto per l’evento.