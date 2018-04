Fonte: ambienteambienti.com

Vieste/Foggia, 25 aprile 2018. Un 25enne (classe 1993) di Vieste, Antonio Fabbiano, è stato ferito in tarda serata a Vieste in via Tripoli. Da raccolta dati, il giovane è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, al torace e all’addome. Il 25enne è stato trasportato all’ospedale Casa Sollievo San Giovanni Rotondo. Sarebbe in gravi condizioni. Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Provinciale. Possibile che l’agguato sia correlato ai recenti fatti di cronaca che hanno interessato la criminalità locale. Redazione StatoQuotidiano.it Vieste. Spari contro 25enne: ricoverato a Casa Sollievo ultima modifica: da

