25 Aprile Manfredonia: niente corteo e deposizione corona d’alloro

25 Aprile, Festa della Liberazione, una manifestazione in ricordo di tutti i militari che hanno perso la vita per liberare la Patria dalla occupazione nazista. Quest’anno, per la prima volta, non ci sarà alcun corteo per la deposizione della corona di alloro, non ci sarà una banda, non ci saranno le autorità civili. Un vero oltraggio alla memoria di quanti hanno perso la vita per nostra libertà.

fonte manfredonia.tv