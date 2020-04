Anpi Capitanata, Galante “Giorno liberazione non è derby tra estremisti”

. Questa ricorrenza è sentita dai cittadini come festa di tutti gli italiani che amano la libertà, la democrazia e la solidarietà tra gli uomini e rifiutano ogni forma di fascismo. È la festa di quanti vogliono vedere attuata la Costituzione, aborrono ogni forma di razzismo e aspirano ad un futuro di serenità e di unità. Il giorno della Liberazione dal nazifascismo non è un derby tra estremisti, ma la riaffermazione dei valori fondanti della comunità nazionale, valori che sono risorse essenziali per affrontare la difficile contingenza sanitaria ed economica in atto”.

Lo dichiara il presidente provinciale Anpi di Capitanata, Michele Galante.