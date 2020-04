Covid-19 più letale per gli uomini, Trabace Unifg “Possibile ruolo protettivo estrogeni donna”

L’ ultimo report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi aldell’Istituto superiore di sanità (datato 20 aprile) mostra che in tutte le fasce d’età – con l’eccezione degli over 90 – ilè maggiore negliche nelleNegli ultimi tempi sono diverse leche si sono fatte avanti e anche l’Istituto superiore di sanità ha provato a stilare una serie di possibili motivi , che chiamano in causa aspetti tantoquantoper così dire. “E’ molto probabile che le interazioni tra il sistema endocrino e il sistema immunitario giochino un ruolo”, commenta a Wired dell, riferendosi all’influenza degli ormoni sessuali nella modulazione del. “Gli estrogeni della donna potrebbero avere un ruolo protettivo”, continua.

Un’altra ipotesi ha a che fare con l’assetto genetico maschile e femminile e una diversa prontezza nei confronti delle infezioni virali. “Sul cromosoma X sono mappati circa un migliaio di geni, contro il centinaio presenti sul cromosoma maschile Y, e molti di questi sono correlati a funzioni immunitarie”, osserva Trabace.

Fonte: Galileonet.it