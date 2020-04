Covid, Monte S. Angelo “49 tamponi alla RSA San Michele Arcangelo tutti negativi”

“Libertà, Liberazione.Che parole straordinarie, bellissime e oggi più che mai piene di significato, di un senso profondo.

Oggi sono felice: i 49 tamponi effettuati ad operatori e pazienti della casa di riposo “San Michele Arcangelo” sono tutti negativi.

Che bella questa liberazione.

Oggi, infatti, solo oggi forse possiamo capire cosa vuol dire vivere aspettando che qualcosa cambi, che qualcuno ci liberi da questo nemico invisibile che ci rende insicuri, ci spaventa e mina la nostra quotidianità, la nostra libertà.

Quella in cui era normale dare un bacio alla mamma, suonare al vicino di casa, andare a mangiare una pizza con gli amici, andare a lavoro.

Quella in cui i bimbi erano liberi di correre dai nonni, di correre a giocare a scuola, di giocare con altri bimbi.

Un nemico invisibile il nostro, ma 75 anni fa quel nemico aveva volti e armi, aveva idee oscure che negavano democrazia, libertà di pensiero ed espressione, diritti.

Guardo il monumento dei caduti illuminato dal tricolore e penso alla resistenza di quelle donne e quegli uomini che hanno lottato, sono morti per la libertà, per noi.

Siamo tutti figli loro, siamo tutti figli di quel sacrificio, siamo tutti figli di quella libertà. Impariamo a non sottovalutarla, a non sciuparla.

Sarà bello tornare a vivere con una consapevolezza in più: la libertà in qualsiasi forma è un diritto prezioso.

Resistiamo per vivere quel momento.

Viva la libertà, buon #25aprile”.

Lo riporta il sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo.