D’Anelli “Ho la pazienza di Giobbe ma l’ho persa con Nicola Gatta”

"800mila euro di mutuo per una palestra che non ha mai visto la luce": il Sindaco d'Anelli replica in diretta al direttore dell'Attacco, Pietro Paciello, intervenuto nella querelle tra il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, e alcuni sindaci del Gargano che chiedono parità di trattamento con i comuni del sub Appennino dauno Pubblicato da Rodi Garganico online su Sabato 25 aprile 2020

“Io ho la pazienza di Giobbe ma con il presidente della Provincia Nicola Gatta l’ho persa”. Il video del sindaco di Rodi Carmine D’Anelli in cui si rivolge al presidente della Provincia sulla questione della strada ex statale 89, oggi di competenza dell’ente di palazzo Dogana. “Sono anni che aspettiamo- dice D’ Anelli- dal progetto della palestra a quello della tensostruttura mai realizzata, fino al progetto di questa strada, l’unica che vede passare ogni anno mezzo milione di arrivi di turisti fidelizzati i quali preferiscono la litoranea per andare a S. Menaio, Peschici e Vieste. Dal 2009 e non c’è più stato un intervento, il comune è al dissesto e ho chiesto un intervento”.

A scatenare la risposta molto dura del sindaco – che ritorna, nella ricostruzione di 800mila euro a disposizione della Provincia da anni, al giorno in cui come presidente fu eletto Gatta ma lui scelse il suo antagonista- il fatto che nel bilancio triennale delle opere pubbliche della Provincia “non ci sia nessuna strada del Gargano se non un tratto vicino Vieste nel 2022”. Secondo D’Anelli, Gatta avrebbe messo la questione nei termini di una contesa fra Monti Dauni e Gargano, “ma non è così, noi non vogliamo togliere niente ai sindaci dei Monti Dauni”. D’Anelli, prima di postare il video, aveva messo a conoscenza della questione alcuni organi di stampa locali cui fa riferimento nello stesso video.