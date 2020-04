Gargano. Segui la Transumanza Digitale (LIVE)

https://www.facebook.com/CarpinoFolkFestivalUfficiale/videos/2922523904496429/?v=2922523904496429¬if_id=1587819670166783¬if_t=live_video

Segui la Transumanza Digitale su questa pagina fino alle ore 23.

Ecco la Line-up completa!- 06.00 Raduno delle vacche e start transumanza digitale

– 07.30 Collegamento in diretta degli spiriti transumanti

– 08.30 FRANCESCO A.P. SAGGESE racconta “STORIA DI UNA PAROLA CHE CAMMINA”

– 09.00 ALESSANDRO SCILLITANI racconta “IL CAMMINO DELL’APPIA ANTICA”

– 09.30 GIOVANNI RINALDI racconta “IL VIAGGIO DEI PELLEGRINI, ALL’INCORONATA DI FOGGIA”

– 10.00 Gli amici ricordano ANTONIO FACENNA

– 10.15 Collegamento in diretta degli spiriti transumanti

– 10.30 ANTONIO D’AMICO Direttore Editoriale presenta “Like Guida Enogastronomica”

– 11.00 STEFANO MARIOTTI Editore e Giornalista “Quale Formaggio” con “RESISTENZA CASEARIA”

– 11.30 MASSERIA FACENNA Dimostrazione Lavorazione Caciocavallo Podolico

– 12.00 In cucina con LIBERO RATTI con “L’ACQUASALE CHE SI CREDE UN PANCOTTO”

– 14.00 Laboratorio Costruzione Cesti con PIO GRAVINA

– 14.30 Laboratorio di Ceramica con GAETANO BRANCA, “IL CACIOCAVALLO DI CERAMICA”

– 15.00 Collegamento in diretta degli spiriti transumanti

– 15.15 Camminata Botanica Virtuale con NELLO BISCOTTI

– 16.00 Siggnior Libbrec’n DJ SET (Francesco Alaura)

– 17.10 Pachamama della “Riserva Moac”

– 17.30 Daniele de Michele “Don Pasta”

– 17.50 Franco Arminio

– 18.00 Livio e Manfredi

– 18.10 Francesco Fodarella “Ariano Folk Festival”

– 18.15 Peppe Totaro dei “Tarantula Garganica”

– 18.30 Enzo del Vecchio omaggia Joseph Tusiani

– 18.40 Teo Ciavarella

– 18.45 Enzo Cavalli

– 18.55 Collegamento in diretta degli spiriti transumanti

– 19.10 Giuseppe Spedino Moffa

– 19.35 Giuliana De Donno

– 19.45 Enza Pagliara

– 19.50 Gabriella Aiello

– 20.00 Dario Muci

– 20.10 Luca D’Apolito

– 20.15 Riccardo dell’Orfano

– 20.20 Pio Gravina

– 20.30 Giovannangelo de Gennaro

– 20.45 Nicola Gentile e Rosa Menonna de “I Cantori di Carpino”

– 21.00 Antonio Pio Steduto de “I Cantatori e Suonatori di San Giovanni”

– 21.10 Maristella Martella

– 21.20 Denny Ritrovato

– 21.30 Siggnior Libbrec’n DJ SET (Francesco Alaura)

– 22.30 OMAGGIO AD ANTONIO