Il cuore dei sammarchesi non conosce confini, in arrivo cospicua somma di denaro

A seguito della iniziativa promossa nei giorni scorsi dall’Associazione “San Giuseppe Moscati – Laici per il prossimo”, e da due imprenditori sammarchesi con la collaborazione del referente per San Marco dell’Azienda lattiero-casearia “Del Giudice”, è giunta poco fa al direttivo dell’Associazione la promessa di una donazione di una cospicua somma di denaro da parte di una nostra concittadina residente all’estero, che preferisce restare nell’anonimato, da destinare ai bisogni delle famiglie più indigenti del nostro paese

Il direttivo dell’Associazione “San Giuseppe Moscati – Laici per il prossimo”, che opera nel silenzio, vuole esprimere sin da ora il proprio sentito ringraziamento a questa concittadina per la generosità e l’affetto che la lega alle proprie radici e alla devozione per il Santo Medico di Napoli.

Nel rispetto delle norme statutarie il Direttivo provvederà a rendicontare le spese che sosterrà per l’acquisto e la consegna dei beni primari per le famiglie bisognose.

È significativo evidenziare come i cittadini di San Marco in Lamis conservano sempre, anche quando per motivi di lavoro sono costretti ad abbandonare il loro paese natio, un cuore aperto e generoso verso i loro conterranei.

Fonte SanMarcoinLamis.eu