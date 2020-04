Manfredonia. Franco Rinaldi “La primavera di quest’anno: tragica e surreale”

La, puntuale come ogni anno, si manifesta con l’esplosione di piante e fiori spontanei bellissimi. Ma è una primavera, quella che stiamo vivendo, che certamente la ricorderemo a lungo a causa della invisibile e terribile pandemia (Covid-19), che ha contagiato già più di 2,7 milioni di persone nel mondo e provocato più di 190 mila vittime di tutte le età., e non voglio fare la predica a nessuno, ma credo che sia giunta l’ora di ritornare a pregare, di essere più sensibili e caritatevoli nei riguardi del prossimo (come lo stiamo facendo adesso), più umani, meno arroganti e più vicini agli ultimi.

Non pietismo, ma misericordia, spesso dimenticata dal nostro vivere quotidiano. Non pensiamo solo a quello che ci manca ma pensiamo a quello che possiamo fare. E siccome questa terribile pandemia, ha frenato sicuramente l’illusione di onnipotenza dell’uomo, credo che sia giunto il momento di coloro che dirigono le sorti del pianeta, di prendere delle decisioni globali importanti a tutela dell’ambiente e della natura, devastata da inquinamento irreversibile e preda da tempo di potenti gruppi industriali, multinazionali e di malavitosi. Di tentare di lenire la fame nel mondo e di fermare le guerre in alcune martoriate regioni del pianeta. E poi, cercare di frenare la corsa agli armamenti con spese di investimenti pazzesche e di bloccare gli esperimenti insensati dei test nucleari. Infine, credo che in Italia sia giunto il momento di ripensare alla riorganizzazione della medicina con un piano sanitario nazionale e poi ad investimenti seri per il rilancio economico dell’Italia con un occhio di riguardo al Mezzogiorno, quest’ultimo da sempre maltrattato e abbandonato da dopo l’Unità d’Italia e considerato spesso come una palla al piede della Penisola. Veramente, la storia del Meridione andrebbe riscritta. Voglio, ricordare, altresì, che nel nostro amato Meridione, non vive solo gente dedita a delinquere e non siamo un popolo di assistiti e parassiti, come descrive da tempo o ha fatto sempre intendere qualche direttore di testata giornalistica nazionale di avversione preconcetta vergognosa nei riguardi dei “terroni”. Nel Meridione, caro “illustre” direttore (e qui calza a pennello un antico detto in vernacolo di Manfredonia – “t’attunnéme u ruzzille”) vive gente laboriosa, professionale e perbene a tutti i livelli, che lavora con impegno e competenza in tutti i settori e che produce ricchezza per l’Italia. Infine, egregio Direttore, le vorrei proporre di leggere un libro di Antonio Ciano dal titolo: “I Savoia e il Massacro del Sud” Ed. Granmelò, per prendere atto a livello storico di quello che ha subito il Meridione, prima e dopo l’Unità d’Italia.

La Primavera di quest’anno, a causa di questa improvvisa e maledetta pandemia Covid 19, la stiamo vivendo tutti in casa nella solitudine e nella sofferenza. Personalmente, poiché sono in pensione, ho avuto più tempo per dedicarmi a sistemare le mie ricerche sulla storia e tradizioni popolari del mio territorio, che spero di pubblicare nel tempo. Siccome sono un amante della natura e la mia abitazione è a 20 metri dal Vallone (zona Parco degli Aranci), una mattina, di buonora, prima delle restrizioni a causa del Coronavirus, ho fatto una passeggiata solitaria, senza allontanarmi troppo da casa mia, in rispetto delle prime disposizioni governative. Sono sceso nel vallone, e tra le piante di ferule e asfodeli non ancora fiorite, ho fatto due video clip e fotografato orchidee e gigli (che fioriscono spontaneamente nel nostro agro prima dell’arrivo della Primavera) a ed altri tipi di fiori (alcuni sbocciati tra le piante di fichi d’India) di una bellezza incredibile. Per chi ama la natura e il mare, è una sofferenza unica dover stare in casa in questo periodo, ma necessariamente dobbiamo farlo tutti, perché questo comportamento è a tutela non solo della nostra salute e della nostra vita ma anche di quella degli altri. La natura non si smentisce mai, ma la bellezza per tutte le cose della vita, deve essere il volano per programmare un futuro migliore per tutti. Queste stupende piante e le meravigliose orchidee spontanee sbocciate, fanno sì che la natura ci sorride anche se in una primavera tragica e surreale.

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 25 aprile 2020

