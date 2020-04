Manfredonia, il paradosso del centro commerciale sul confine

montanari per raggiungerlo devono percorrere 22 chilometri di strada non certo agevole.

QUANDO le incongruenze geografiche ancorché storiche incrociano il Covid-19. Fra le tante storie e aneddoti che in questa epoca del coronavirus hanno infiorato la detenzione ai domiciliari della gente, c’è anche questa che ha per protagonista un centro commerciale, nella fattispecie il: i manfredoniani ce l’anno a due passi ma non ci possono andare; i



UN PARADOSSO la cui radice affonda in quella storia tanto controversa protrattasi per qualche secolo tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo per il possesso di quella piana che scende dal Gargano fino a lambire il mare del golfo di Manfredonia con alte falesie, variante degli arenili che si distendono lungo la riviera sipontina. Una conca marcata a nord dal monte Saraceno, rigogliosa di uliveti senza soluzione di continuità, ricadente sotto la giurisdizione di Monte Sant’Angelo i cui confini sono a ridosso dell’abitato di Manfredonia.



UNA STORIA che il coronavirus ha richiamato riproponendo l’assurdità della situazione creatasi. Quel centro commerciale la cui ubicazione fu accompagnata da aspre polemiche in quanto ricadente nell’area retroportuale, si trova localizzato tra l’area portuale del molo industriale nel comune di Manfredonia, e l’area dell’ex stabilimento Enichem in agro di Monte Sant’Angelo. Pressoché adiacente a Manfredonia. Ma sempre in altro comune che non quello vicino. Di modo che se i manfredoniani volessero recarsi presso quel centro commerciale come fanno abitualmente, commetterebbero una infrazione alle misure anti Covid-19 emanate dal governo nazionale e quindi passibili di sanzioni. Una misura che le forze dell’ordine hanno fatto rispettare alla lettera. E i manfredoniani hanno disertato quel centro commerciale.



UNA SITUAZIONE di stallo che ha pesato non tanto sui manfredoniani che hanno a disposizione diversi supermercati e una rete di negozi di vicinanza, ma sull’economia del “Gargano” i cui responsabili si sono rivolti all’avvocato Angelo Salvemini che ha interessato il prefetto di Foggia Raffaele Grassi che ha così chiarito: “Il Ministero dell’Interno, ha ritenuto, con circolare del 23/03/2020 che lo spostamento in un comune diverso da quello in cui la persona si trova per l’approvvigionamento di generi alimentari, è consentito nel caso in cui il punto vendita più vicino alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di un comune limitrofo”.



NESSUN problema dunque per l’accesso al “Gargano”: la forza dell’economia ha abbattuto l’ostacolo del confine, ancorché virtuale, e ristabilita la libera circolazione fra i due comuni.



Michele Apollonio