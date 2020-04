Manfredonia, “Invisibili radici al tramonto”

Non ci sono più gli occhi di chiintravede un’ alba raggiante.Non ci sono più le mani fermedi chi tiene stretto il mondo.

Non ci sono più le spalle larghe

di chi reggeva il fardello della vita.

Non ci sono più le gambe di chi correva

nel prato fiorito della giovinezza.

Ci sono solo occhi che vedono

ma non guardano più,

ci sono solo mani che tremano

ma non afferrano più,

ci sono solo pensieri fissi

che non cambiano più,

ci sono stanze piene

di ore, minuti e secondi

interminabili.

Ci sono lacrime che imperversano,

dove il dolore fa da maestro

senza la tenerezza dell’ultimo affetto.

Ci sono volti scomparsi nel sangue,

Inghiottiti dalla notte, custodi senza pace.

Ci sono solo corpi allineati,

privi di un degno e ultimo saluto.

Ancora una volta a voi il prezzo più amaro!

Notarangelo Raffaele

Fonte: nursetimes.org