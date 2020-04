Manfredonia, omaggio anonimo al monumento ai caduti

E’ STATA una sorpresa, una edificante sorpresa quella di vedere una corona di alloro con il Tricolore italiano deposta sul monumento ai Caduti di tutte le guerre che si erge al centro del Parco della rimembranza prospiciente al castello svevo-angioino, nel giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione. “Il settantacinquesimo anniversario – ha ricordato– della Liberazione è data fondatrice della nostra esperienza democratica di cui la Repubblica è presidio con la sua Costituzione”.

DATE le circostanze dettate dal Covid-19, non era prevista, come nel resto dell’Italia, nessuna cerimonia per una circostanza particolarmente sentita anche a Manfredonia. Quella corona di alloro è stata deposta nottetempo da mani ignote ma ben consapevoli del valore di un gesto che coinvolge l’intera popolazione. Nessuna di quelle poche persone che sono passate da quel luogo, si è accorta di quella corona solitaria in un ambiente desolatamente deserto, solo illuminata da un emblematico raggio di sole. Nessuna commemorazione come da tradizione, nessun squillo di tromba, nessun corteo. Un silenzio che tuttavia accentuava la solennità della ricorrenza di eventi decisivi per la storia italiana, “dei valori di libertà, giustizia e coesione sociale” richiamati dal presidente Mattarella.

VEDERE il Monumento ai caduti con quella corona di alloro, ha rappresentato un messaggio di grande rilevanza sociale, di speranza nel superamento delle difficoltà che affliggono i cittadini. E’ stata deposta “a nome della città” a rappresentare l’orgoglio di una comunità che crede in sé stessa, nella forza di saper affrontare prove molto pesanti e gravi per riemergere anche da una situazione economico-politica doppiamente penalizzata.

Mic. Ap.