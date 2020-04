Silvia Mezzanotte, il suo “Messaggio D’Amore” per la raccolta fondi “Manfredonia Anti-Covid19”

, 24 aprile 2020. “In questo progetto c’è tanto cuore, c’è la volontà di trovare la propria voce interiore per donarla agli altri e per fare in modo che gli altri possano dare una mano, contribuendo alle donazioni a loro volta”. Queste le bellissime parole della cantante, storica voce dei, a due giorni dalla pubblicazione della rivisitazione del brano “”, vincitrice del Festival di San Remo nel 2020, per la raccolta fondi “” promossa dal Pop Officine Popolari a supporto dell’ospedale cittadino di Manfredonia “San Camillo”. La campagna di beneficenza ha già superato la cifra di 13mila euro, garantendo l’acquisto di quattro forniture di DPI e strumenti per l’operatività in ospedale.

L’artista ha spiegato, nella video intervista curata da Giuseppe Laganella, com’è nata questa iniziativa: “Il medico Matteo Vairo, che lavora presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e con cui avevo già avuto fatto altre campagne di solidarietà, mi ha chiesto se volevo partecipare con una mia canzone, completamente riadattata per la situazione del coronavirus – e ha continuato – Quando l’ho ascoltata e letto il testo, mi sono commossa, per cui ho detto subito di si”.

Ad affiancare la voce di Silvia Mezzanotte in “Messaggio D’Amore” il cantante Alessandro Di Lascia e le voci dei componenti del Collettivo Artisti di Manfredonia composto da Anna Miucci, Monì (Monica Paciello), Jole Virgilio, Simona Paciello, Cristina Bisceglia, Michele Bottalico, Amon, Gianpio Notarangelo per il violino. Nella parte musicale: Riccardo Cherubini per le chitarre, Lino De Rosa Davern per il basso, Claudio Del Signore per la batteria, Michele Scarabattoli per le tastiere.

“Questo è diventato il mio “Messaggio d’Amore” per l’Ospedale San Camillo di Manfredonia – ha proseguito l’artista – anche perché a Manfredonia, l’agosto scorso, ho fatto un concerto che non dimenticherò mai. Ci saranno state 30.000 persone, è stato veramente un calore e un abbraccio meraviglioso. In qualche modo volevo restituire quest’abbraccio, anche se solo virtualmente”. Un amore corrisposto tra Silvia Mezzanotte e questa terra, così come ha confidato “La Puglia è la regione in assoluto dove maggiormente amo fare i concerti, perché c’è sempre un abbraccio straordinario, un grandissimo calore, un senso di ospitalità, che mi fa sempre andare a casa con la gioia di tornare”.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Immagini e montaggio a cura di Vittorio Agricola