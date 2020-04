Tirocinio per diventare insegnanti di sostegno, in Puglia 4mila domande per 600 posti

Più di 4mila domande per meno di seicento posti. Figure specializzate di cui c’è sempre più bisogno: il Tfa, infatti, permette tra le altre cose di conquistare il via libera verso le supplenze e i futuri concorsi che il Ministero per l’istruzione bandirà, al costo di qualche migliaio di euro. Corsi analoghi sono organizzati anche dalle università di Foggia e Lecce.



Le prove preselettive sono fissate per il 18 e 19 maggio in tutta Italia: nonostante le sollecitazioni dei candidati e dei sindacati, il Miur non ha ancora ufficializzato lo slittamento dei test. “Pensare che a Bari tra meno di un mese possano essere riunite più di 4mila persone per le prove non è concepibile – spiega Pamela Angiuli, segretaria della Flc Cgil Puglia – Occorre tutelare la salute pubblica e perciò chiediamo al Miur di rinviare le preselettive quando saranno superate le più acute criticità della pandemia”. Numeri molto alti, d’altronde, si stanno registrando in tutta Italia. E non si tratta di una sorpresa, se è vero che lo scorso anno per accedere a 1200 posti tra Bari, Foggia e Lecce si sono presentati oltre 12mila aspiranti.

Fonte: Repubblica