25 Aprile. “Mio padre fintosi morto evitò la furia dei nazisti”. La testimonianza di Mario Rosselli

Manfredonia, 25 aprile 2021. La festa della Liberazione in Italia si festeggia ogni anno il 25 aprile. Anche se, nel tempo, questa giornata è divenuta semplicemente un giorno di svago, in verità, dall’anno 1946, esattamente un anno dopo, si ricorda la liberazione d’Italia dal governo fascista e dell’occupazione nazista del paese, realizzata grazie alla resistenza dell’esercito partigiano composto da oltre trecento mila giovani.

Tante le atrocità compiute dalle SS naziste, alle quali non venivano sottratti persino donne e bambini e anziani trucidati a colpi di mitra per semplice vendetta.

In questi giorni, grazie ad un amico comune con il quale condivido la passione per il calcio e la conduzione di programmi sportivi, ho conosciuto Mario Rosselli, un “giovanotto” di 87 anni, vecchia bandiera del Manfredonia Calcio 1932. L’ho raggiunto nella propria abitazione ed ho vissuto dai suoi racconti e dal corposo materiale fotografico in bianco e nero, emozionandomi, la storia del Manfredonia Calcio dagli anni 54’ al 58’ che ha visto tra le proprie file dei grandi giocatori.

Ma oltre al calcio, l’esperienza più forte e significativa che ha segnato la vita di Mario e raccontatami in una intervista video, è stata quella vissuta durante la seconda guerra mondiale, il giorno 22 agosto 1944, quando, all’età di dieci anni, fuggitivo, con la madre, il padre ed il nonno ed altri sfollati, tra le campagne di Calcinaia un paesino della provincia di Pisa, per evitare i pesanti bombardamenti che avevano distrutto la propria casa a Piombino, dovette imbattersi, sfortunatamente, in due soldati delle SS naziste, un ufficiale ed un sottoposto che viaggiavano armati su una moto sidecar ed erano alla ricerca di uomini e partigiani da uccidere per vendetta poiché consideravano gli italiani dei traditori.

E’ stato un momento terribile perché i due soldati, intimarono alle donne, ai bambini e al nonno di allontanarsi perché avevano deciso di procedere alla fucilazione dei sei uomini giovani, tra cui il papà di Mario che così racconta con ancora l’emozione nello sguardo: “Furono prese sei persone tra cui mio nonno che essendo anziano gli intimarono di distanziarsi, mentre gli altri cinque, tra cui mio padre che era il terzo in fila, furono messi al muro, a noi ci fecero allontanare per non farci assistere alla fucilazione”.

“Sentivamo i colpi esplosi da una pistola mitragliatrice in possesso delle SS e quando sparavano in direzione di mio padre, la pallottola gli passo da una parte all’altra dietro la trachea senza toccare niente e mio padre barcollando si accasciò in un porcile ormai vuoto”.

Gli altri uomini furono fucilati, prelevati e buttati nel porcile, accanto al corpo del papà di Mario, fintosi morto e poiché rantolavano ancora, furono finiti con un solo colpo al petto.

“Mio padre si aspettava una pallottola o sulla fronte o sul petto, quando il soldato tedesco, lo guardò impassibile e gli risparmiò il colpo di grazia”.

Quando i tedeschi si allontanarono, arrivarono i primi soccorsi ma non ci fu nulla da fare per i quattro giovani, ormai privi di vita, mentre il papà di Mario, con un asciugamano avvolto attorno al collo, percorse sei chilometri a piedi da Calcinaia sino a Buti dove era ubicato l’ospedale.

Restò ricoverato per oltre dieci giorni, tra la incredulità del medico che gli prestò le cure del caso, il quale, come Mario, tiene a precisare disse al proprio padre: “Lei deve vivere, è stato miracolato”.

Questo è il racconto di Mario Rosselli, una bandiera del Manfredonia Calcio ma soprattutto, un testimone vivente di una emozionante tragedia umana vissuta personalmente durante il secondo conflitto mondiale, che conferisce, pertanto, alla Festa della Liberazione un significato molto importante, probabilmente, poco recepito dalle nuove generazioni.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia