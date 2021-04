“Alleanza Manfredonia che Funziona, Società Sviluppo Solidarietà, Movimento EST, Manfredonia Nuova, e M5S”

Manfredonia, 25 aprile 2021. “I movimenti politici di Manfredonia che funziona e Società Sviluppo Solidarietà sono, da sempre, impegnati alla ricerca di una politica e di una classe dirigente capace di interpretare le aspettative ed i bisogni della città di Manfredonia.

Soprattutto in un momento di estrema delicatezza come quello che vive Manfredonia, all’indomani del commissariamento da parte del Ministero degli interni. La città appare

sospesa ed incapace di proiettarsi in un futuro promettente ed ha bisogno di politiche nuove, azioni amministrative fattive e concrete, di una guida autorevole e collegiale che sappia coniugare capacità, esperienze, competenze ed innovazione, mettendo insieme vigore giovanile, preparazione e soprattutto lungimiranza.

La Guida autorevole e la collegialità delle scelte non può prescindere da una coalizione ampia e rappresentativa delle varie componenti politiche, sociali ed umane della città.

Manfredonia che Funziona e Società Sviluppo Solidarietà, unitamente al Movimento EST, Manfredonia Nuova, ed al Movimento 5 Stelle, iniziano un percorso politico programmatico. Tale percorso deve portare, attraverso un ampia coalizione, alla stesura di un programma amministrativo che, partendo dalla più stringente analisi della situazione cittadina, cogliendone gli aspetti critici di tutti i settori della vita economica umana e culturale, i disagi della comunità e dei cittadini di Manfredonia, attraverso la consapevole valutazione delle prospettive e degli obiettivi raggiungibili sia, nei fatti, innovativo, fattivo, concreto, fondato su valori condivisi, morali e politici.

Tutto ciò a sostegno dell’azione amministrativa da proporre nella prossima competizione elettorale per il rinnovo della guida della città”.

(nota stampa)