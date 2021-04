Angelo Riccardi: “Emiliano e la DAD: quando la politica insegna il coraggio delle scelte”

“ Mentre si rincorrono nella nostra e in altre città le notizie di classi in quarantena per casi di positività tra gli alunni, con palpitazioni e preoccupazioni nelle loro famiglie, sento il dovere di ringraziare il nostro Governatore Michele Emiliano che, contro tutto e tutti, ha continuato fino all’ultimo a battersi per la didattica a distanza.