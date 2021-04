Conte gode. L’Inter si avvicina al titolo

(lega serie a). Altri tre passi verso lo scudetto per l’ Inter , che fa tutti gli scongiuri del caso, ma è ormai lanciata verso la vittoria finale.

Dopo due pareggi con Napoli e Spezia l’ennesimo clean sheet di Handanovic (il decimo nelle ultime 16 gare) regala a Conte una vittoria preziosa, che la avvicina al successo finale quando restano 15 punti a disposizione.

Nel primo tempo non ci sono molte occasioni, l’Inter si avvicina al vantaggio con Hakimi e Lautaro, l’Hellas con Bessa e Dimarco, due ex del vivaio nerazzurro. Nella ripresa ancora Lautaro vicino al gol con un’azione personale, Hakimi colpisce il palo su punizione e poi arriva la rete decisivia al 76′, con la palla che parte da una fascia (con Hakimi) per finire in rete dall’altra con la discesa di Darmian. L’Hellas reagisce e trova il pareggio con Faraoni, ma l’arbitro annulla la rete per un contatto con Handanovic.

L’Inter stabilisce il proprio record storico di gare interne consecutive senza sconfitta contro una singola avversaria, con oggi sono 30 volte che il Verona esce dal Meazza senza i tre punti (19 sconfitte e 11 pareggi per i gialloblù).

Con 5 giornate da giocare il vantaggio dell’Inter sulle inseguitrici (in attesa delle gare di Atalanta e Milan) è più che rassicurante per i tifosi nerazzurri, che ormai fanno il conto alla rovescia per festeggiare un titolo che manca nella bacheca dal 2010. (lega serie a).