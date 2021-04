Il Sassuolo supera la Samp

(lega serie a). Quarta vittoria consecutiva del Sassuolo che supera la Sampdoria 1 – 0 al Mapei Stadium. Mister De Zerbi aveva chiesto un finale di stagione all’assalto delle prime sette, e la sua truppa non lo sta deludendo, affrontando con grande impegno ogni gara. Oggi a fare le spese dei neroverdi è stata la squadra di Ranieri, che ha giocato una buona partita, ma si è arresa alla rovesciata sotto porta di Berardi al 69′. Il capitano del Sassuolo, che si scatena quando incontra i blucerchiati (contro di loro la sua prima e la sua ultima tripletta in A), a fine partita ha evidenziato il suo ottimo momento: “Sto bene e cerco di dare il massimo per i miei compagni, siamo un grande gruppo, dobbiamo provare a vincerle tutte per mettere pressione a chi ci sta davanti, sperando in qualche loro passo falso”. In classifica il Sassuolo sale a 52 punti, si proclama, di fatto, vincitore del campionato delle escluse dalle coppe, e mette comunque nel mirino il settimo posto della Roma. (lega serie a).