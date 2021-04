(STATOQUOTIDIANO, ore 18). Manfredonia, 25 aprile 2021. “Ho un pugilato d’attacco ed esplosivo: per questo mi chiamano “dinamite”, avendo anche una piccola statura. Sono l’unico pugile di Manfredonia iscritto alla Fpi con l’atleta Giuseppe Marasco che si allena a San Giovanni Rotondo. Il mio sogno? Portare il nome di un manfredoniano nel pugilato italiano“.

Parola di Gaetano Campanella, 24enne nato e residente nel centro sipontino, attualmente fuori dalla città nativa, ma “sin da piccolo appassionato di pugilato”.

La passione per la boxe. “Fin da adolescente giravo il territorio del Gargano per avvicinarmi a questa bellissima disciplina, lottando contro tutto e tutti. Purtroppo – continua Gaetano -, Manfredonia non ha palestre affiliate alla Fpi (Federazione pugilistica italiana) che è l’unico ente che permette di farlo a livelli riconosciuti e degni di questo sport”.

Nonostante questo, spiega ancora il giovane manfredoniano, “a Foggia ci sono grandi campioni”. Da qui “terminati gli studi pomeridiani scolastici percorrevo 100km per coltivare la mia passione”.