Lega, il senatore Marti richiama tutti nei dipartimenti regionali

Foggia, 25 aprile 2021. Cinque riferimenti della Lega foggiana nell’organigramma regionale, a fronte di un disimpegno in giunta dopo il quasi azzeramento di Franco Landella.

Fra i nomi che presiederanno ai vari dipartimenti, spicca quello di Luigi Miranda, rimasto abbastanza defilato rispetto alle dinamiche del partito dopo la sua partecipazione alle regionali. Il seggio scattò solo per Joseph Splendido che nella riorganizzazione del partito andrà all’ambiente, a Miranda toccherà la giustizia.

Dunque il senatore Marti richiama i suoi, anche quelli più distanti dal partito a fronte di un coordinatore provinciale, Daniele Cusmai (dipartimento parchi e comunità montane per lui), sostenitore di Splendido in campagna per le regionali e rappresentante politico dell’area che ha portato un consigliere di Foggia in via Gentile a Bari. Splendido è l’unico nome foggiano nella segreteria politica della Puglia. Per la consigliera comunale Concetta Soragnese, come per il collega Salvatore De Martino, si è messo in evidenza più volte il mancato coinvolgimento nelle dinamiche di riassetto di giunta, partecipate del Comune di Foggia comprese. Questi argomenti non sono più in discussione dopo la formazione di un esecutivo quasi nuovo.

Si occuperà di minori e disabilità nel dipartimento regionale, con Miranda sono due caselle di partito a loro attribuite.

Già dalla fine dello scorso anno Miranda, da leghista, non aveva mai caldeggiato di voler occupare caselle di governo a Palazzo di città, ma resta saldamente nella Lega. A Raimondo Ursitti, ex vice-coordinatore regionale fino all’estate scorsa, i Trasporti e sicurezza stradale.

In questo schema regionale le due “correnti” si avvicinano, un passo che può riguardare anche lo stesso consiglio comunale di Foggia dove siedono ben 6 rappresentanti leghisti (Iacovangelo, Di Pasqua e Negro decisamente più vicini al sindaco, La Torre al gruppo dirigente, Soragnese e De Martino a Miranda). La maggioranza si accinge a portare in aula consiliare il bilancio di previsione la prossima settimana.

Paola Lucino, 25 aprile 2021