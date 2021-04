Manfredonia. Il tandem Morra stende il team Ortanova

Manfredonia, 25 aprile 2021. Continua la serie positiva per il Manfredonia Calcio 1932, che batte per 2-1 in casa il Team Ortanova nel secondo turno dalla ripresa del campionato di Eccellenza pugliese girone A.

PRIMO TEMPO – Un Manfredonia non smagliante ma cinico batte, non senza affanni il Team Ortanova e consolida il primato in classifica a 16 punti, portandosi a più quattro sulla seconda Corato. Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Matteo Squeo deceduto nella giornata di ieri e già Presidente del Manfredonia Calcio negli anni 80’.

Il Manfredonia, scende in campo con l’inedito tridente offensivo Trotta-Morra-Salerno ed al 10’ passa in vantaggio, con il solito Ninno Morra che, tenendo fede alla promessa fatta nell’intervista di giovedì, con grande senso della posizione e fiuto del goal, è lesto ad accompagnare in rete un tiro assist sul secondo palo di Lorenzo Salerno.

La reazione dell’Ortanova non tarda ad arrivare, quando al 13’, Leuci, tra i migliori in campo, respinge un colpo di testa di Di Francesco, evitando la rete del pareggio. Al 32’ è ancora l’Ortanova a rendersi pericoloso dalla distanza con Di Dedda che tira dalla distanza ed il pallone impatta sulla traversa.

Al 42’ il Manfredonia raddoppia questa volta grazie ad Alessadro Morra che raccoglie un pallone al limite dell’area di rigore avversaria, innesta i codici di lancio e lascia partire un missile terra aria imprendibile che si insacca alla sinistra dell’incredulo Capossele.

Sembra ormai acquisto il doppio vantaggio ma è grazie ad una palla inattiva che l’Ortanova accorcia le distanze: punizione sulla trequarti eseguita magistralmente da Hernandez, inserimento di De Cosmo in area, disattenzione del reparto difensivo ed il pallone colpito di testa che si infila alle spalle di Leuci.

SECONDO TEMPO – La seconda frazione di gioco non ha offerto giocate ed azioni del miglior calcio, soprattutto perché il Manfredonia ha mostrato un evidente calo della condizione atletica, dovuta evidentemente al lungo periodo di inattività ma soprattutto alle non perfette condizioni fisiche degli elementi del reparto offensivo. L’Ortanova ha aumentato la pressione territoriale per agguantare il pareggio, approfittando di un arretramento del baricentro del Manfredonia, dovuto alla spunta dell’attacco privato per oltre quindici minuti di Morra, Salerno e Trotta, con l’unico terminale offensivo rappresentato da Raffaele De Nittis. Poche emozioni sino al termine della gare con l’ultima azione dell’Ortanova al 50’ del s.t., con il colpo di testa ravvicinato di Monopoli, viziato probabilmente da fuorigioco, con Leuci che compie un autentico miracolo salvando il risultato ed il primo posto in classifica.

IL TABELLINO

MANFREDONIA CALCIO 1932 – TEAM ORTANOVA 2-1

Reti: 10’ pt Morra C. (M), 42’pt (Morra A.(M); 44’ pt De Cosmo (TA).

MANFREDONIA CALCIO 1932: Leuci, Coronese, Prota, Partipilo, D’Angelo, Colangione, Trotta (44’st Burdo), Cicerelli, Salerno. (36’st de Nittis), Morra A (31’Stoppiello), Morra C.(25’st Cerase).

A disposizione: Sarri, Del Fuoco, Fantasia, Armiento, Cerase, Burdo, Stoppiello, Quitadamo, De Nittis.

Allenatore: Danilo Rufini

TEAM ORTANOVA: Capossele, Manna, Cassinis, Colonna (31’st Ragone), Lombardi, De Cosmo (37 st Pugliese), Hernandez (13’st Flores), Di Dedda(19’st Giandotti), Di Francesco, Monopoli, Prieto.

A disposizione: Valente, Morra, Toccarelli, Curci, Giannotti, Ragone, Pugliese, Flores, Valenti.

Allenatore: Carbone

ARBITRO: De Pinto (Bari). Assistenti: De Marzo (Bari), Calabrese (Bari).

NOTE – Ammonti: Cassinis (O), Di Francesco (O), Prieto (O).

Rec: 5’ st.