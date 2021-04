Mattinata, arrestato Gaetano Impagnatiello. Uomo accusato di maltrattamenti in famiglia

Mattinata – Manfredonia, 25 aprile 2021. I Carabinieri della Stazione di Mattinata, del Comando Compagnia di Manfredonia, hanno arrestato Gaetano Impagnatiello, operatore del compartimento marittimo locale, con l’accusa di “maltrattamenti in famiglia”.

L’8 aprile 2021, il legale dell’uomo aveva dichiarato che “dallo scorso 1° aprile” Impagnatiello non aveva ricevuto “notizie né della moglie, né dei suoi 6 figli, tutti minorenni“. “Confidiamo che si non tratti di un ipotetico escamotage, per allontanare un’ipotesi di addebito in una prossima procedura di separazione“, aveva detto l’avvocato di Impagnatiello a StatoQuotidiano.it.