Blitz di Si su strade e targhe fasciste a Foggia, scritte rosse e cartelloni

Statoquotidiano.it, 25 aprile 2022. Come annunciato qualche giorno fa, gli attivisti di Sinistra Italiana stamattina si sono recati nei luoghi della città che ricordano, con strade, stele e targhe, personaggi del fascismo. Accanto a via Almirante, via Gentile hanno scritto dei cartelli, come sulla targa di Gaetano Postiglione.

Con quello che sembra nastro adesivo rosso, hanno messo una croce sui loro nomi.

L’invito per il 25 aprile della sinistra foggiana – oltre alle celebrazioni in piazzale Italia, la villa comunale e il cortile della Provincia – quest’anno ha avuto un altro obiettivo, ricordare le vestigia del ventennio nella città di Foggia e cancellarle.