Cerignola: “Anche l’occasione del 25 aprile resa privilegio per pochi”

Statoquotidiano.it, 25 aprile 2022. “Anche la ricorrenza del 25 aprile è stata terreno fertile per creare divisioni. Sempre qui, a Cerignola. Dove la cerimonia di ricorrenza e onorificenza è stata trasformata in una cerimonia privata, per pochi eletti e privilegiati. Senza nessun invito rivolto alla cittadinanza, e senza nessuna richiesta di partecipazione attiva verso alcun partito, fra tutti, neppure a Rifondazione Comunista, ad Azione, a Noi (giusto per citare i partiti maggiori nel fronte di centro sinistra)”.

Lo comunicano in una nota Savino Franzi, segretario cittadino Rifondazione Comunista, Pierluigi Lapollo, segretario cittadini e Dirigente regionale Azione e Benedetto Mandrone, dirigente provinciale Azione e Dirigente NOI – comunità in movimento.

“L’ennesimo atto di superbia che pur tuttavia non potrà macchiare il ricordo e la celebrazione di chi perì per la libertà, che oggi si può pure così strumentalizzare, né frenare il pensiero solidale verso chi ancora oggi, per essa libertà, lotta. Come la resistenza italiana ieri e quella ucraina oggi.Onore alla resistenza, agli uomini e alle donne coraggiose, a chi avrà sempre la forza e le parole per combattere per la libertà”.