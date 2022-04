Foggia, voragine in Via della Repubblica: cittadini indignati

Foggia, 25 aprile 2022 – Allarme sicurezza stradale a Foggia, nella centralissima Via della Repubblica, per un pericoloso cedimento dell’asfalto sul lato destro della strada in direzione Piazza San Francesco, alle spalle del Teatro Giordano. L’area interessata è stata subito delimitata con le transenne ed i cittadini foggiani sperano vivamente che la riparazione sia altrettanto veloce. Questo episodio ha alimentato ulteriori polemiche riguardo allo stato delle strade del capoluogo dauno.

Fotogallery: