Generale Mini di Manfredonia: “La parola denazificazione manda in tilt Europa e Nato”

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/04/2022 – (iltempo) Una guerra lunga, lenta, con analisi molto confuse e scenari tutti da capire. Lo conferma il generale Fabio Mini originario di Manfredonia (Foggia) “Le mappe delle operazioni che ci vengono generosamente offerte dall’Ucraina o dal Pentagono sono ancora “semi mute” – spiega su Il Fatto Quotidiano – parlano delle zone conquistate o perdute dagli ucraini, ma non dicono dove e quali sono le forze impiegate”.

È chiaro l’intento di disinformare facendo riferimento a una sola parte, ma è legittimo il sospetto che si voglia aumentare la propria credibilità con numeri sempre rigorosamente dispari e precisando gli identificativi dei reparti russi in combattimento, nomi e cognomi dei comandanti e delle loro famiglie”. “Le parole demilitarizzazione e denazificazione hanno fatto entrare in tilt anche l’Europa e la Nato.

La demilitarizzazione dell’Ucraina porterebbe allo scoperto e al fallimento l’intensa attività di militarizzazione di quel Paese svolta dalla Nato e dall’Europa e renderebbe inutile lo sforzo di completare la militarizzazione dell’intero continente: un cuscinetto neutrale e disarmato in Ucraina, oltre a essere contagioso, impedirebbe il riarmo europeo chiesto e ottenuto dagli Stati Uniti. Per questo ogni trattativa in tal senso deve essere bloccata”(iltempo)