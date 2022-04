La Senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia in visita a Manfredonia

Bella sorpresa questo pomeriggio con la Senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia che é tornata a farci piacevolmente visita in città cogliendo l’occasione per rinsaldare la filiera politico-istituzionale che da Manfredonia arriva a Roma, passando per Bari con il Consigliere regionale Giandiego Gatta . A Palazzo di Città, assieme anche al vicesindaco Giuseppe Basta, abbiamo parlato di problematiche da risolvere ed opportunità finanziarie da cogliere per consentire a Manfredonia di crescere, svilupparsi e migliorarsi con il sostegno diretto delle Istituzioni come il Governo e dei soggetti sovraterritoriali competenti.