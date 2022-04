Nasce a Foggia Maraki Foodlab, il primo laboratorio del cibo in Puglia

Statoquotidiano.it, 25 aprile 2022. Si sono aperte ieri le porte di Maraki Foodlab, uno spazio in a Foggia in cui il cibo “viene vissuto e raccontato”, oltre che preparato. Si tratta del primo laboratorio di questo genere in Puglia. I creatori dello spazio, una casa nel centro della città, sono Valentina e Andrea Pietrocola, soci nell’impresa e già noti come blogger della “Cucina del fuorisede”. La loro nuova attività prosegue in uno spazio di 80 mq in via Vittime Civili. Oltre un anno fa hanno acquistato un appartamento nei pressi del centro e, grazie anche al contributo del progetto “Pin Giovani” della Regione, l’hanno trasformato nel primo foodlab in Puglia.

“Il food è condivisione, socialità, progettualità e conoscenza- dice Andrea Pietrocola- il cuore del nostro hub è infatti una cucina attorno a cui abbiamo allestito il nostro progetto, dalle chiacchiere informali alla costruzione di strategie di comunicazione, progetti digitali, eventi e cultura”.

Ma quali attività si faranno? Showcooking, eventi, cene di gruppo e presentazioni di libri di cucina. Nasce anche come agenzia di comunicazione specializzata nel ramo food and beverage per aziende del settore, come home restaurant per cene private di 12 persone, sedute con la possibilità di cucinare in loco o di avere a disposizione lo chef per la serata. Si potranno anche seguire alcuni corsi fra i quali quelli di cucina, di piccola pasticceria, e corsi di food photography.